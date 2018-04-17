تغريدة الزهيري المسيئة لنوال بري تصل إلى جريصاتي.. هذا ما فعله الأخير

أحال وزير العدل سليم جريصاتي إلى النائب العام لدى محكمة التمييز “التغريدة” التي تقدمت به مراسلة قناة MTV نوال بري إلى جريصاتي، خلال تواجدها في وزارة العدل لاجراء مقابلة.

وتضمنت “التغريدة” اتهام بري بالافتراء والكذب وقبض المال والنفاق من قبل المرشح عن لائحة “كرامة بيروت” رجا الزهيري، وكذلك شتيمة بعبارة نابية، وذلك على خلفية تقرير أعدته بري يتحدث عن سجل عدلي للزهيري مليء بالمخالفات.

وسطر جريصاتي الاحالة الى النيابة العامة بعبارة: “للتفضل والاطلاع وإجراء ما ترونه مناسباً بعد أن وصلني هذا المقتطف من التويتر”.