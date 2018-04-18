الخارجية اللبنانية تعترف بإسرائيل… وتوضح!

نشرت وزارة الخارجية والمغتربين خريطة تظهر أماكن أقلام الاقتراع في دول العالم والتي حددت لاقتراع المنتشرين الذين سبق وتسجلوا للمشاركة في الانتخابات النيابية 2018.

المفاجأة تكمن في كتابة اسم إسرائيل على الخريطة بدلا من فلسطين المحتلة، الأمر الذي شكّل صدمة لا سيما وأن الوثيقة تعتبر رسمية لكونها صادرة عن وزارة سيادية لبنانية.

توزيع هذه الخريطة أعاد التذكير بموقف وزير الخارجية جبران باسيل على قناة الميادين الاخبارية، يوم اعتبر أن لا مشكلة مع إسرائيل ولا خلافاً ايديولوجياً بل مشكلة سياسية ولإسرائيل الحق في العيش.

وقد شكّلت زلات لسان باسيل عاملاً مثيراً للقلق بشأن مواقفه من عدوّ لبنان الاول.

من جهته، أوضح المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية والمغتربين في بيان انه “تم التداول بنسخة خاطئة مأخوذة من الانترنت عن خريطة العالم خلال المؤتمر الصحافي المشترك بين الوزيرين جبران باسيل ونهاد المشنوق والذي تخلله عرض عن توزيع المراكز الإنتخابية في الخارج، فيما النسخة الصحيحة عن توزيع الناخبين على البعثات الديبلوماسية والبلدان في الخارج عمّمتها الوزارة على وسائل الاعلام كافة”.

المصدر: ليبانون ديبايت