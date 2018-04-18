العيون على 500 نازح.. حزموا أمتعتهم وسلموا منازلهم بهذه المناطق!

علي داود – الجمهورية

تحت عنوان “هل يصدُق الوعد الرابع للنازحين في شبعا؟” كتب علي داود في صحيفة “الجمهورية”: “يستعد نحو 500 نازح سوري في شبعا للعودة الى بلدة بيت جن السورية ومزرعتها اليوم بعدما تلقّوا اتصالات من الحكومة السورية أمس للاستعداد لهذه العودة التي تأجّلت في السابق ثلاث مرات لأسباب غير معروفة، فهل تصدق النوايا ويعود الأهالي في المرة الرابعة من خلال التنسيق مع الأمن العام اللبناني الذي يتولى الإشراف على إنجاز التدابير والإجراءات الأمنية المطلوبة لهذه العودة وتسجيل أسماء العائدين الذين سيسلكون طريق شبعا عبر المصنع السوري ونحو بيت جن؟

في هذا الإطار، أشار نائب رئيس بلدية شبعا باسم هاشم الى أنهم تبلّغوا القرار من النازحين بهذه العودة، ولا علاقة للبلدية بها، فهي تتمّ من خلال التنسيق بين الحكومة السورية والأمن العام اللبناني، ونحن نأمل أن تتم هذه المرة ولا تتأجّل رأفة بالأهالي الذين سلّموا البيوت التي كانوا قد سكنوها في شبعا، وحزموا أمتعتهم ويودّون العودة الى بلدتهم بعدما نزحوا منها منذ 5 سنوات بفِعل الحرب هناك.

وعلم من مصادر أمنية وأخرى بلدية في العرقوب، أنّ عودة النازحين من شبعا الى بيت جن كانت قد تأجلت للمرة الثالثة منذ اسبوع، وحينها لم يتم الاتصال بالأهالي للعودة او حتى إرسال حافلات لنقلهم الى بلدتهم، ما أدى الى حالة هرج ومرج وتأفّف في صفوفهم، خصوصاً أنّ بعضهم كان قد حزم أمتعته تمهيداً للعودة، وسلّم مفاتيح المنازل لأصحابها في بلدة شبعا”.