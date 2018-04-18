جريمة مروعة.. قتلت ابنتها بسبب شرف العائلة!

الساعة 22.00 من تاريخ 17/04/2018 ورد اتصال هاتفي الى فصيلة عرمون في وحدة الدرك الاقليمي، يفيد عن وقوع جريمة قتل في منزل بطلعة أبو ديب / خلدة.

على الفور توجهت دورية من الفصيلة الى المكان، وعثرت داخل المنزل على جثة المدعوة:_ ث. ح. ( مواليد عام 1999، سورية) وبجانبها والدتها المدعوة: هـ . ح . ( مواليد عام 1980، سورية) جالسة قرب السرير وهي بحالة ارباك.

بالتحقيق معها، اعترفت أنها أقدمت على قتل ابنتها لأسباب عائلية تمس بالشرف، حيث قامت بخنقها بيديها وصعقها بالتيار الكهربائي ومن ثم وضعت وسادة على وجهها.

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.