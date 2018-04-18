راشيل كرم تفضح تجاوزاً لمايا دياب في مطار بيروت!

نشرت الزميلة راشيل كرم عبر صفحتيها على موقعي “تويتر” و”فايسبوك”، فيديو مسجل من كاميرات المراقبة في مطار بيروت، يظهر الفنانة مايا دياب و قد تجاوزت صفا كبيرا من المنتظرين.

وعلقت كرم بالقول “ست mayadiab ليش بتعملي هيك تجاوزات بمطار بيروت؟

بتحبي تكوني انتي ماشية تحت القانون وناطرا ويجي حدا يقطع عنك؟

لي الفوقية وبعدانا منتفلسف عبلدنا ومنّق على الوضع؟ #مايا_ب_٧_واسطات”.

الفيديو المنشور لاقى رواجاً واسعاً على مواقع التواصل الإجتماعي مترافق مع انتقادات واسعة طالت الفنانة مايا دياب وتصرفها الذي يكشف استخدام دياب لـ”الواسطة” ونيلها حظوة خاصة في المطار خلافاً لباقي المواطنين.