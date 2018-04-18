في عملية هي الأولى.. مئات النازحين السوريين يغادرون لبنان

غادر نحو 500 لاجئ سوري منطقة شبعا قضاء حاصبيا، عائدين إلى قراهم في بيت جن ومزرعة بيت جن، اليوم الأربعاء، برعاية الأمن العام.

وتشرف السلطات الأمنية على تأمين عودتهم، بعد اكتمال التحضيرات اللوجستية وتسجيل أسماء الراغبين بالعودة، حيث وصلت مجموعة من الحافلات الآتية من سوريا لنقل اللاجئين إلى قراهم عبر بوابة المصنع الحدودية، وذلك بعد تسجيل أسمائهم والتنسيق مع لجان المصالحات في الداخل السوري.

وبلغ عدد الذين قرروا العودة إلى سوريا 499 نازحاً من مختلف الأعمار، في ما يعدّ أكبر مبادرة من هذا القبيل على الإطلاق.

وكانت صحيفة “الجمهورية” نقلت عن مصادر مواكبة قولها إن “هذه العودة هي انعكاس مباشر لمعركة الغوطة بحيث أصبح محيط الشام آمناً ومستقراً، وهي مقدمة لسلسلة عمليات متلاحقة ستشهدها المرحلة المقبلة بتنسيق سوري- سوري ولا علاقة للحكومة اللبنانية به”.

وأشارت الصحيفة إلى أن مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة “تواصلت مباشرة مع النازحين الراغبين في عودتهم، وتأكدت ان عودتهم طوعية بملء إرادتهم”.