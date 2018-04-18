“مواد كيماوية” دخلت الى لبنان وسوريا عبر بلجيكا.. اليكم التفاصيل

تمثل ثلاث شركات بلجيكية أمام القضاء في أيار المقبل بتهمة الادلاء بـ”تصريحات كاذبة” بعد ان أغفلت ابلاغ السلطات بانها صدرت الى سوريا ولبنان مركبا كيماوياً يمكن استخدامه في صنع غاز السارين، بحسب ما أعلن مصدر رسمي.

وهذه المادة، هي ايزوبروبانول وتخضع عندما تكون بنسبة 95% لترخيص خاص بالتصدير لانه يمكن استخدامها لتصنيع أسلحة كيماوية من بينها غاز السارين الذي يشتبه بان النظام السوري استخدمه.

ويشتبه القضاء البلجيكي بعدما تقدمت الجمارك بشكوى في هذا الصدد بان ثلاث شركات متوسطة وصغيرة من قطاع الكيمياء والنقل أخلّت بالتزاماتها عندما لم تصرّح بانها تصدر هذه المادة الى سوريا ولبنان، بحسب ما أعلنت متحدثة باسم وزارة المالية. كما تستخدم مادة ايزوبروبانول كمذّوب للطلاء.

وقالت المتحدثة فلورانس انجيليسي: “علينا اثبات انه تم تصدير ايزوبروبانول الخاضع لتصريح بنسبة 95%”، مضيفة “في كل الاحوال، مادة ايزوبروبانول لم تكن مدرجة في التصريح الجمركي”، ما يبرر الشكوى بتهمة “الادلاء بتصريحات كاذبة”.

وأوردت صحيفة “كناك” الاسبوعية انه تم تصدير ما مجمله 168 طنا من ايزوبروبانول الى سوريا ولبنان بين اواسط 2014 واواخر 2016.