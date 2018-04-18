موجة حارة من مصر نحو لبنان.. الحرارة ستتخطى المعقول!

تضرب الموجة الحارة، التي تمدّدت من مصر، بلدان الشرق الأوسط، وبخاصة تركيا حيث تخطّت درجات الحرارة 32 درجة، وسوف تصل في البقاع الوسط ودمشق ويبرود الى 30 يوم الأربعاء ظهراً، على ان تبدأ بالتراجع اعتباراً من يوم الخميس، بحسب ما ذكر المتخصص في أحوال الطقس الاب إيلي خنيصر.

ويترافق مع الكتلة الحارة غبار في الأجواء بنسبة 40% ومن المنتظر ان ترتفع النسبة لتصل الى 55% بين ظهر يوم الأربعاء وظهر الخميس.

وتصل الكتلة الباردة الى المنطقة ليل الخميس وتشتد سرعة الرياح يوم الجمعة لتلامس 75 كلم في الساعة مصحوبة بارتفاع موج البحر بينما تتخطى الـ 80 كلم في سوريا والأردن، تساهم هذه الرياح بتدني درجات الحرارة بمعدل 8 درجات مئوية ليوم السبت موعد وصول الأمطار على لبنان والساحل السوري.

طقس يوم الخميس:مشمس مغبرّ، تنخفض درجات الحرارة بمعدل درجتين ساحلاً و3 درجات بقاعاً.

الحرارة على الساحل: 27 نهاراً و 19 ليلاً

على الجبال 1200 متر: 23 نهاراً و 13 ليلاً

في البقاع: 26/27 نهاراً و 15 ليلاً

الرياح: شمالية دافئة تنقلب الى غربية سرعتها 15 كلم في الساعة تشتد بعد الظهر في عكار والبقاع لتصل الى 40 كلم في الساعة.

الرطوبة بين 45 و65%

الضغط الجوي: 1012hpa