هذا ما سيكون عليه الطقس في الأيام المقبلة

تبقى الأجواء مستقرة كليا وربيعية دافئة وحارة اليوم وغداً الخميس مع احتمال عودة الامطار في عطلة نهاية الاسبوع.

الأربعاء ١٨ : طقس حار قليلا مع ارتفاع بدرجات الحرارة وتدني بنسب الرطوبة السطحية فيما الحرارة وتتراوح ساحلا بين ١٨ و ٢٩ درجة

الخميس ١٩: طقس دافئ جدا، انخفاض طفيف بدرجات الحرارة وتتراوح ساحلا بين ١٨ و ٢٨ درجة

الجمعة ٢٠ : طقس متقلب قليلا مشمس الى غائم جزئيا مع تشكل ضباب على الجبال وتهب رياح ناشطة ٧٥كم/س خصوصاً شمالا وفي الداخل فيما تنخفض درجات الحرارة وتتراوح ساحلا بين ١٦ و ٢٤ درجة