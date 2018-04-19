أمطار ورياح وبرق ورعد: منخفض جوي آت.. فاستعدوا

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائم جزئياً مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة (التي تكون ضمن معدلاتها الموسمية) وضباب على المرتفعات، كما تنشط الرياح أحيانا خاصة شمال البلاد (60 كم/س) واحتمال تساقط أمطار متفرقة خلال الليل. وجاء في النشرة الاتي:

-الحالة العامة: طقس ربيعي يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء الجمعة حيث يتأثر بمنخفض جوي يؤدي الى طقس متقلب.

الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة والتي تبقى دافئة نسبيا.

الجمعة: غائم جزئيا مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة (التي تكون ضمن معدلاتها الموسمية) وضباب على المرتفعات، كما تنشط الرياح أحيانا خاصة شمال البلاد (60 كم/س) واحتمال تساقط أمطار متفرقة خلال الليل.

السبت: غائم جزئيا الى غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع أمطار متفرقة ورياح ناشطة واحتمال حدوث برق ورعد، كما نحذر السائقين من خطر إنزلاق السيارات على الطرقات في بداية تساقط الأمطار.

-الحرارة على الساحل من 15 الى 24 درجة، فوق الجبال من 11 الى 20 درجة، في الأرز من 6 الى 15 درجة، في الداخل من 10 الى 26 درجة.

-الرياح السطحية جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و40 كلم/س.

-الانقشاع جيد إجمالا.

-الرطوبة النسبية على الساحل بين 50 و 80 %.

-حال البحر منخفض ارتفاع الموج حرارة سطح الماء 23 درجة.

-الضغط الجوي 763 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 06:02 ساعة غروب الشمس:19:13