انتحل صفة طبيب واحتال لسرقة المرضى بالمستشفيات.. هل وقعتم ضحيته؟

صــدر عـــن المديرية العامة لقــوى الأمــن الداخلي شعبة العلاقـات العامة البـــلاغ التالــــي:

“تعمم المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة الموقوف ع. ر. ( مواليد عام 1990، فلسطيني) الذي تبين أنه ارتكب عدة عمليات سرقة بطريقة احتيالية، وذلك عن طريق الدخول الى غرف المرضى في بعض مستشفيات بيروت وجبل لبنان والجنوب، ثم ينتحل صفة طبيب ويطلب من المرضى إعطائه عيّنة من ادرار البول لإجراء فحص مخبري لهم، ولدى دخولهم الى الحمام يقوم بسرقة أموالهم ومصاغهم من خزائنهم الشخصية، ويتوارى.

لــذلك، يرجى من الذين وقعوا ضحية أعماله وتعرفوا عليه الحضور الى مركز مفرزة بيروت القضائية في وحدة الشرطة القضائية، الكائن في ثكنة بربر الخازن – فردان، أو الاتصال على الرقمين 810170/01 – 810171/01 تمهيداً لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة”.