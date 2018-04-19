بعد الموجة الحارة… طقس عاصف ومغبرّ وأمطار في “الويك اند”!

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على “فيسبوك” ان المرتفع الآزوري تمدّد نحو جنوب ايطاليا وشرق اليونان وشمال ليبيا ورفع الضغط الى 1018hpa، يقابله منخفض البحر الأحمر الذي سيشمل بقيمه المنخفضة سوريا ولبنان والأردن وفلسطين الأمر الذي سيسبب بتدفق الرياح الغربية من ضغط 1018 الى ضغط 1007 وستكون ناشطة وعاصفة مصحوبة بغبار من شمال مصر.

أضاف: ينخفض الضغط الجوّي فوق الحوض الشرقي للبحر المتوسط اعتباراً من مساء الخميس وتبدأ الرياح الغربية تتدفق لتصبح ناشطة صباح الجمعة ويتحوّل الطقس الى عاصف خلال النهار بخاصة في الشمال اللبناني والساحل السوري لتلامس الرياح 80 كلم في الساعة.

وتحمل الرياح الغربية التي ستعبر فوق مصر بسرعة 60 كلم في الساعة، غباراً في الأجواء تطال السواحل الفلسطينية واللبنانية وتبقى حتى ظهر السبت الأمر الذي سيعيق الأمطار في المناطق الجنوبية وتكون شبه شاملة في الشمال، والبقاع بين السبت بعد الظهر والأحد ظهراً.

طقس يوم الجمعة، غائم ودافئ، مع رياح ناشطة وعاصفة.

الحرارة على الساحل:24/18

على الجبال 1200 متر: 16/10

في البقاع: 21/11

الرطوبة: 45%

الرياح: جنوبية غربية سرعتها بين 40 و 85 كلم في الساعة.

البحر مرتفع الموج 3 الى 5 امتار

الضغط الجوّي: 1007hpa