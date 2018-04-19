دوام عمل جديد في الوظائف العامة..ماذا البطاقة البيومترية؟

إنتهت جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في السراي الحكومي، في الثانية بعد ظهر اليوم، وأدلى على اثرها وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي بالمعلومات الرسمية الآتية: “عقد مجلس الوزراء جلسته برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وغاب الوزراء: طلال ارسلان، يعقوب الصراف وملحم الرياشي.

وتمت مناقشة واقرار معظم بنود جدول الاعمال الـ65، وأقر دوام العمل الجديد الذي أصبح من السابعة والنصف صباحاً الى الثالثة والربع بعد الظهر، من الاثنين الى الخميس، ويوم الجمعة من الثامنة صباحا الى الحادية عشرة صباحا”.

وسئل: هل هناك من اعتراضات على تعديل الدوام؟ فأجاب: “لم يكن هناك أي اعتراض على الدوام، كانت مناقشات لبعض المواضيع وهذا امر طبيعي وسليم، وتذهب الامور باتجاه تحديد معايير في مواضيع عدة، وه ذا امر سليم لتوضيح الامور ورفع الالتباسات”.

وسئل:ماذا بالنسبة الى اعتراض وزراء “التيار الوطني الحر” على مواضيع تخص وزارة الاشغال؟

فأجاب: “جرى اعتراض من وزراء التيار على المبدأ، وتحفظ من وزراء القوات اللبنانية عن الموضوع نفسه تحديدا، لأن ليس هناك وضوح بالنسبة الى استدراج العروض، وتم السؤال لماذا لا تجري الامور من خلال المناقصة؟ وقد شرح وزير الاشغال وجهة نظره وكان هناك اجماع على تحديد المعايير وكيف ستجرى عملية استدراج العروض، وتصنيف الشركات، وفي أي اطار. الموضوع واضح في المادة 145 من قانون المحاسبة العمومية بشأن تحديد كيفية اجراء استدراج العروض، وبقدر ما ندخل في معايير أوضح يكون هناك عمل شفاف وواضح”.

سئل: ما هو عدد الجلسات التي سيعقدها مجلس الوزراء؟ أجاب: “عندما ندعى الى الجلسات نحضر”.

سئل: ما هي اهم البنود التي أقرت؟

أجاب: “البنود عددها 65، وجميعها مهم، وهناك بند يتعلق بوزارة الشؤون الاجتماعية أقر، وهو البطاقة البيومترية لمراكز الخدمات الاجتماعية، وسررت لوصول هذا الامر الى خواتيمه”.

سئل: هل أقر البند المتعلق بنقابة المحررين؟ فأجاب:”تم تأجيل بحثه حتى عودة وزير الاعلام ملحم الرياشي”.