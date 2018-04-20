التحكم المروري: حركة السير كثيفة على مداخل العاصمة

افادت “​غرفة التحكم المروري​” لـ”النشرة” ان “الحركة الصباحية كثيفة على مداخل العاصمة الثلاثة، فعلى المدخل الشمالي الحركة كثيفة من ​نهر الكلب​ الى ضبية وصولا الى الدورة، كما ان الحركة كثيفة من ​الصالومي​ – الحايك نزولا نحو ​جسر الواطي​. اما على المدخل الجنوبي، فحركة المرور كثيفة من الناعمة نحو خلدة الى انقاق المطار، ومن المدخل الشرقي، فالحركة كثيفة من كواع ​عاريا​ باتجاه الجمهور. وفي داخل العاصمة الحركة كثيفة من ​الكولا​ الى ​المدينة الرياضية​. ونتج خلال الـ24 ساعة الماضية، قتيلان و28 جرحى نتيجة 19حوادث، وتم ضبط 968 مخالفة.