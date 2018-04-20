افادت “غرفة التحكم المروري” لـ”النشرة” ان “الحركة الصباحية كثيفة على مداخل العاصمة الثلاثة، فعلى المدخل الشمالي الحركة كثيفة من نهر الكلب الى ضبية وصولا الى الدورة، كما ان الحركة كثيفة من الصالومي – الحايك نزولا نحو جسر الواطي. اما على المدخل الجنوبي، فحركة المرور كثيفة من الناعمة نحو خلدة الى انقاق المطار، ومن المدخل الشرقي، فالحركة كثيفة من كواع عاريا باتجاه الجمهور. وفي داخل العاصمة الحركة كثيفة من الكولا الى المدينة الرياضية. ونتج خلال الـ24 ساعة الماضية، قتيلان و28 جرحى نتيجة 19حوادث، وتم ضبط 968 مخالفة.
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التحكم المروري: حركة السير كثيفة على مداخل العاصمة
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