بسبب زيارته “تل أبيب”.. ترحيل باحث مصري من مطار بيروت

أفادت وسائل إعلام مصرية أن الأمن العام اللبناني رحّل الاستاذ الجامعي الدكتور سعد الدين إبراهيم من مطار بيروت الدولي، الى القاهرة حيث احتجزته السلطات المصرية لبعض الوقت قبل أن تُفرج عنه.

وكان الدكتور ابراهيم وصل الى لبنان بهدف إلقاء محاضرة في الجامعة الأميركية تحت عنوان ” مستقبل ثورات الربيع العربي”، الا أنّ السلطات اللبنانية رفضت دخوله الى البلاد بسبب أن كان قد دخل في وقت سابق من هذا العام الى “تل أبيب” حيث شارك في نشاط أكاديمي بجامعة تل أبيب.

والدكتور سعد الدين إبراهيم، هو أستاذ علم الاجتماع السياسي في الجامعة الأميركية بالقاهرة ومدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، وهو ناشط وباحث على مستوى السياسي في العالم العربي.