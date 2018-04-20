بعد إنتشار فيديو “الفأر في الخبز”.. “كارفور لبنان” يوضح

نفى “كارفور لبنان” علاقته بمقطع الفيديو الذي يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والذي ينسب وجود فأر في قسم المخبوزات إلى أحد متاجر كارفور في لبنان، مؤكداً أنه عارٍ عن الصحة.

وفي بيان، أعلن “كارفور” أنه “وبعد إجراء تحقيق للتأكد من مصداقية هذا الفيديو، تبين من خلال اللغة والشعار أن هذا الفيديو لم يتم تصويره في أي متجر من متاجر كارفور في لبنان أو التابعة لماجد الفطيم في المنطقة.”

واختتم البيان بالإشارة الى أن “مؤسسة ماجد الفطيم تؤكد في هذا الصدد مراعاتها لقواعد النظافة الصارمة واتباع إجراءات مشددة لسلامة المنتجات التي تعرضها الشركة في متاجرها”.