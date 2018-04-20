رجعت الشتوية: منخفض جوي آت.. أمطار وبرَد وعواصف رعدية!

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على “فيسبوك” ان الموجة الحارة تنحرف عن لبنان اعتباراً من مساء اليوم الجمعة ويغطي منخفض البحر الأحمر بلدان الشرق الأوسط وشبه الحزيرة العربية بقيم ضغط منخفضة تصل الى 1006hpa، بالمقابل يصل المرتفع الآزوري نحو ليبيا واليونان 1019hpa ما يساهم في تدفق الرياح الشمالية الغربية نحو شمال مصر وسيناء ولبنان والمنطقة فتتحرّك الغبار والعراصف الرملية بين سوريا والأردن.

يقترب المنخفض الجوّي من جنوب شرق تركيا ويضرب الساحل السوري بامتياز بين اللاذقية وجبلة وطرطوس ويتمدّد نحو الساحل اللبناني يوم السبت .

طقس السبت في لبنان والمنطقة:

غائم يتخلله تساقط امطار محلية تتوزع على الشكل التالي.

الحصة الأولى: من بيروت الى طرابلس (امطار تكون غزيرة مع عواصف رعدية وتساقط للبرَد)

الجبال الغربية ( مناطق المتن والمتن الأعلى وصولا الى كسروان وزغرتا وبشري والجوار، عواصف رعدية محلية وتساقط للبرَد)

الحصة الثانية: مناطق الشوف والبقاع الوسط وعكار.

الحصة الثالثة المناطق الجنوبية والبقاع الغربية والشمالي.

الحصة الكبرى للساحل السوري بمناطقه المذكورة اذ من المنتظر ان تتمركز فوقها السحب الركامية ما يؤدي الى انطار طوفانية مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط غزير للبرَد.

تشتدّ سرعة الرياح من سيناء الى الأردن وتتشكل عاصفة رملية محمّلة بالغبار والرمال لفترة ثلاثين ساعة تقريباً.

تبقى المناطق الجنوبية القريبة من فلسطين تحت تأثير الغبار حتى ظهر السبت لذلك ستشهد المناطق البقاعية والحنوبية امطاراً موحلة في بداية الأمر.

الحرارة على الساحل: 22 نهاراً و 16 ليلاً

على الجبال 1200 متر: 16 نهاراً و 9 ليلاً

في البقاع: 19 نهاراً و 8 ليلاً

الرياح: جنوبية غربية ناشطة خلال النهار تصل الى 55 كلم في الساعة.

الرطوبة: ترتفع من 55 الى 88%

الضغط الجوي منخفض 1006hpa

يستمر الطقس متقلّباً حتى صباح الإثنين ومن المرتقب ان يودعنا نيسان بأمطار جديد ليومين.