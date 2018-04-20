سُجِن 50 يوماً بسبب خمسين ألف ليرة

سمر يموت – لبنان24

يقف “علي” أمام هيئة المحكمة العسكرية خجِلاً ممّا فعل، لكنّه لا يخفي الجرم الذي ارتكبه. وسرعان ما يقرّ الرجل صراحة بأنّه قام برشوة عنصر في الأمن العام في زحلة بعدما ساعده في تسريع إجراءات المعاملة.

يقول “علي” (وهو سوري الجنسية) إنّه طلب من أحد العناصر تسهيل مروره بعدما سئم الإنتظار في “زحمة الطابور” برفقة زوجته وبعض النسوة، فوضع في يده 50 ألف ليرة ، إلّا أنّ أمر الرشوة اكتُشف من خلال كاميرات المراقبة، فتمّ استدعاؤهما للتحقيق. وعلى ضوء ذلك اتُخذت العقوبة المسلكية اللازمة بحق عنصر الأمن العام وتمّ توقيف “الراشي” مدّة خمسين يوماً