“غرام وانتقام” في البقاع.. خطفها وهي متزوجة والسبب مفاجئ!

في قصة غير مسبوقة، أقدم شاب، يبدو أنه واقع في قصة حب ميؤوس منها أو في غرام من طرف واحد، في بلدة رياق البقاعية على خطف سيدة متأهلة بهدف الزواج منها.

وأفاد مراسل “لبنان 24” أن إشكالاً وقع في حي آل ايوب في رياق-البقاع تخلله إطلاق نار، على خلفية عملية الخطف.

وفي التفاصيل بحسب المراسل، أقدم المدعو “ع.م.ش.ا” على إطلاق النار على منزل المدعو “ع.ا.ك.أ” في حي “آل ايوب” في رياق، بعدما اقدم الأخير على خطف سيدة متأهلة بغرض الزواج، كما قام مطلق النار بتهديد الخاطف بترك الحي ضمن مهلة أقصاها 24 ساعة وإلا ستتفاقم الأمور.

ولم يفد عن وقوع اصابات.