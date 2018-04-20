ولعت بين الحريري وجنبلاط ..

أشار رئيس اللقاء الديمقراطي النائب ​وليد جنبلاط​ في حديث صحفي تعليقا على زيارة رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ إلى اقليم الخروب إلى انه “من الواضح أنّ الحريري أراد ضمناً أن يذهب منفرداً إلى ​إقليم الخروب​، وبالتالي لم تكن توجَد ضرورة لوجودنا إلى جانبه هناك”.

وأضاف: “لقد دعاني للمشاركة في لقاءات الاقليم، لكنّني اعتذرت لانّني لمستُ أنّ مضمون الدعوة يَحمل طابعاً فئوياً وتفضيلياً، يُستنتجُ منه أنّ الاحتفال هو ل​تيار المستقبل​ فقط، وكأنّ المطلوب أن نكونَ ملحقين به أو ضيوفاً عليه، وهذا الأمر لا يمكن أن نقبلَ به”.

من جهة أخرى، اعتبر جنبلاط أنّ ​القانون الانتخابي​ الجديد يفرض تكتيكاتٍ تختلف عن تلك التي كان يتمّ اعتمادُها في حقبة القانون الأكثري.

ولفت جنبلاط الانتباه الى أنّ “غرائبَ القانون الانتخابي العجيب لا تنحصر فقط في النزاع على الصوت التفضيلي في داخل الصف الواحد، بل تتعدّاه الى السلوكيات العامة للمرشحين، إذ حتى الحلفاء في اللائحة الواحدة، يختار كلٌ منهم الطريقة الفضلى لدعايته الانتخابية بمعزل عن شركائه في التحالف، وهذا ما يفعله الرئيس الحريري”.

وأكدت مصادر تيار المستقبل لـ”الأخبار” أنَّ “ما أثاره ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ عن رفض رئيس الحكومة سعد الحريري إلقاء ​تيمور جنبلاط​ كلمة في مهرجان برجا عارٍ من الصحة”، مشيرة إلى أن “المستقبل وجّه دعوات إلى الجميع لحضور المهرجان، وقد تمت دعوة الحزب التقدمي الاشتراكي وأعضاء لائحة المصالحة وفقاً للأصول”.

ورأت المصادر أنّ “تيار المستقبل لديه حريته وحركته وعلاقاته السياسية التي يراها مناسبة، كذلك لا يهدف الحريري إلى ضربِ زعامة جنبلاط، وهو يخوض معه الانتخابات على لوائح مشتركة”.