السبب الحقيقي لرفض جنبلاط الظهور على شاشة MTV

عرضت قناة MTV مساء الجمعة مقابلة مع المرشّح عن المقعد الماروني في دائرة المتن سركيس الياس سركيس، وسبق موعد البث اتصال من مالك صحيفة الديار شارل ايوب بمقدّم البرنامج الإعلامي وليد عبود يتمنى عليه عدم التطرق خلال الحوار الى الخلاف القضائي والاعلامي الدائر بينه وبين سركيس.

رد عبود على أيوب قائلاً إنّه تم تصوير الحلقة ظهراً وتم التطرق الى موضوع الخلاف بشكل محترم لا يتضمن اي تجريح. فتمنى ايوب حذف هذا الجزء، وحصل عبود على موافقة رئيس مجلس ادارة القناة ميشال المر الذي لم يعترض وفاءً للديار التي وقفت مع المحطة عند اقفالها.

نقل عبود موافقة المر الى ايوب ولكنه فوجئ برد لم يتوقعه حمل تحدٍ للقناة الأمر الذي دفعها الى عرض الجزء الذى يتضمن موضوع الخلاف بين سركيس وايوب.

ونشرت صحيفة الديار صباح السبت معلومات عن رفض جنبلاط الظهور على شاشة MTV بسبب مستوى برامجها بينما السبب الحقيقي هو اعتراض جنبلاط على سياسة المحطة في التعامل مع ملف بهيج ابو حمزة، علماً ان تيمور جنبلاط ظهر في برنامج “دق الجرس” الذي يلاقى انتشاراً منقطع النظير.

المصدر: ليبانون ديبايت