السيد نصرالله يكشف ما بعد 6 أيار

أكد الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرلله ان الحزب حاضر لمناقشة الاستراتيجية الدفاعية، وسأل:” لماذا لا تقبلون بمناقشة الملف الاقتصادي ووضع رؤية اقتصادية كاملة؟”

ودعا نصرالله في خلال مهرجان انتخابي في صور الحكومة المقبلة الى مقاربة الملف الاقتصادي والمالي بطريقة مختلفة وان تتخذ القوى السياسية قرارا حازما لمحاربة الفساد. وقال:”بعد 6 ايار كل القوى السياسية ستجد نفسها امام واقع ان لبنان بحاجة الى الجميع وحكومة وحدة وطنية ولا يمكن الغاء او تجاوز أحد”.

وأردف بالقول: “حتى ملف النفايات بات طائفياً في هذا البلد، وهذه مشكلة حقيقية تحتاج إلى معالجة. هل من بلد يبنى واقتصاد يعالج بالطائفية؟ وهذا الأمر تصنعه زعاماتنا وأحزابنا وقيادات بلا مشروع وطني”، مؤكّداً أنّ “ملف الطائفية بحاجة إلى معالجة هادئة ونقاش جدي لأنّه خطير وسيؤدّي بالبلد إلى كارثة”. وتابع: “الطائفية من هموم ومشاكل البلد الحقيقية ولا يمكننا إدارة ظهرنا لها، ولبنان بزعمائه قادر على تدوير الزوايا وحلّ هذه المشكلة لإنقاذ مؤسسات الدولة”.

في موضوع الترشيحات، قال نصرالله: “خضنا ونخوض تجربة مثالية ونموذجية هي تجربة التفاهم والتحالف مع حركة أمل”، مضيفاً: “الرئيس نبيه بري يمثّلنا جميعاً ليس فقط في قضاء الزهراني بل في المقاومة وفي الإستحقاقات الكبرى، ونحن اليوم نأتمنه على الحدود البحرية والبرية”. وأكد أن بري هو رئيس اللائحة وهو الذي سيكون في المرحلة المقبلة رئيس مجلس النواب”.