متقلب وأمطار متفرقة: بالأيام.. هكذا سيكون طقس الأسبوع المقبل

أفادت مصلحة الأبحاث الزراعية العلمية LARI ان اليوم السبت سيكون الطقس متقلبا مع انخفاض درجات الحرارة حول حدود 19 درجة بقاعاً و 26 درجة ساحلاً مع رياح شمالية غربية قوية واحتمال لهطول امطار متفرقة مع برق ورعد.

أما طقس الأيام المقبلة فسيكون على الشكل التالي:

الاحد 22/ 4/ 2018: طقس متقلب مع استقرار درجات الحرارة في حدود 19 درجة بقاعاً و 26 درجة ساحلاً – رياح شمالية غربية قوية – احتمال ضئيل لهطول امطار متفرقة.

الاثنين 23/ 4/ 2018: طقس ربيعي معتدل مع ارتفاع درجات الحرارة الى 22 درجة بقاعاً و 27 درجة ساحلاً.

الثلاثاء 24/ 4/ 2018: طقس ربيعي معتدل مع ارتفاع درجات الحرارة الى 24 درجة بقاعاً و 28 درجة ساحلاً.

الاربعاء 25/ 4/ 2018: طقس متقلب مع انخفاض درجات الحرارة الى حدود 21 درجة بقاعاً و 27 درجة ساحلاً – احتمال ضئيل لهطول امطار متفرقة.

الخميس 26/ 4/ 2018: طقس متقلب مع استقرار درجات الحرارة حول 21 درجة بقاعاً و 27 درجة ساحلاً – احتمال ضئيل لهطول امطار متفرقة.