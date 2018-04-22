بعد الأمطار.. طقس ربيعي وارتفاع بالحرارة

توقعت مصلحة الارصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا الاثنين قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع درجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال، كما يتكون الضباب على المرتفعات ليلا. وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس ربيعي يسيطر على مناطق الحوض الشرقي للمتوسط.

– الطقس المتوقع في لبنان:اليوم الأحد: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع استقرار درجات الحرارة، كما تتساقط بعض الأمطار المحلية في الداخل الشرقي بعد الظهر.

الاثنين: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع درجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال، كما يتكون الضباب على المرتفعات ليلا.

الثلاثاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع درجات الحرارة.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 13 الى 25 درجة، فوق الجبال من 7 الى 19 درجة، في الداخل من 9 الى 25 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية، سرعتها بين 10 و40 كلم/س.

– الإنقشاع: جيد.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و70 %.

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 23 درجة.

– الضغط الجوي: يعادل: 761 ملم زئبق.