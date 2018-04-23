جميل السيد يطلب وضع طوافة عسكرية بتصرفه.

طلب المرشح عن المقعد الشيعي في دائرة البقاع الثالثة اللواء جميل السيد من وزير الدفاع يعقوب الصراف بوصفه المسؤول السياسي عن الجيش اللبناني وضع طوافة عسكرية بتصرفه لنقله 3 مرات بين بيروت والدائرة الانتخابية المرشح فيها احتراما لمبدأ حيادية الدولة في الحملات الانتخابية والمساواة بين المرشحين على أن يتم التنسيق بين الجهة المختصة في قيادة الجيش وبينه في ما خص تواقيت وتواريخ الانتقالات، “وذلك بعدما وضعت وزارة الدفاع قيادة الجيش طوافة عسكرية بتصرف المرشح للانتخابات الرئيس سعد الحريري 3 مرات في سياق حملته الانتخابية “.