جوان حبيش ولائحة “حزب الله”… القصة قديمة

لا تتفاجأ مصادر متابعة في حديثها لـ”لبنان 24″ من قيام رئيس إتحاد بلديات كسروان جوان حبيش بتقدميم درع على شكل مفتاح للأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله، بل إن العلاقة بين حبيش ولائحة الوفاق الوطني التي تضم مرشح “حزب الله”، بحسب المصادر “قوية جداً”.

وتقول المصادر إن “شقيق حبيش كان سيكون أحد أعضاء اللائحة المذكورة، لكن رغبة رئيس الجمهورية ميشال عون حالت دون حصول ذلك”.

وأشارت المصادر إلى أن “حبيش قريب جداً من قائد فوج المغاوير السابق العميد شامل روكز، لكن خلافه مع اللائحة العونية يتركز في ترشيحها لنعمت فرام عن أحد المقاعد المارونية في كسروان”.

وبحسب المصادر فإن “هناك توقعات بأن يصب جزء من الأصوات المؤيدة لحبيش لصالح لائحة جان لوي قرداحي التي تضم مرشح “حزب الله”، وهو ما سيحصنّ اللائحة بشكل كبير”.