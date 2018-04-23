حبيش لم يكن يعلم بالمفتاح.. وبلدية المعيصرة تتحمل مسؤوليته

اوضح رئيس بلدية المعيصرة زهير عمرو في بيان أنه أثناء افتتاح مركز الإمام علي (ع) الثقافي ووضع حجر الأساس لبلدية المعيصرة وتوقيع كتاب تاريخ “المعيصرة وعشيرة آل عمرو “، أرادت البلدية في سياق تأكيد شكرها لراعي الحفل رئيس إتحاد بلديات كسروان – الفتوح الشيخ جوان حبيش أن تقدم درعاً تكريمياً لسماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله من خلال رئيس الإتحاد الذي نفى علمه بذلك، وقد حصل التباس من قبلنا في ماهية الدرع بين كونه درعاً أو مفتاحاً رمزياً يظهر أواصر المحبة والإنفتاح بين أبناء الوطن.

وجاء في البيان: “نفيد بأننا كبلدية نتحمل مسؤولية هذا الإلتباس ونلتمس من الجميع عدم تضخيم الأمر وعدم الإساءة لأي كان ورفع الإلتباس الحاصل مؤكدين على أنّ المعيصرة جزء لا يتجزأ من قضاء كسروان – الفتوح وأن أبواب المعيصرة وقلوب أبنائها مفتوحة أمام سماحة الأمين العام السيد حسن نصر الله وكل شريف في هذا الوطن الموحد في أرضه وشعبه ومؤسساته”.

وأضاف البيان: “يهمنا ومن خلال هذا الدرع أن نجسّد روح الإلفة والمحبة والإنصهار الوطني التي جسدتها وثيقة التفاهم الوطني التي خطها سماحة الأمين العام مع فخامة رئيس الجمهورية الذي تسّلم مفاتيح كل الوطن لنؤكد أننا معه ومع سماحة الامين العام نحلم بوطن واحد لشعب واحد ليس فيه أبواب موصدة أمام أحد ولنخرج جميعاً إلى فضاء ورحابة هذا الوطن الذي دفعنا جميعاً أثماناً باهظه ليبقى واحداً موحداً عنواناً للعيش الواحد.”