زيارة “كانونية” في آواخر نيسان.. استعدوا لأمطار غزيرة وعواصف رعدية وسيول!

أفاد الأب ايلي ختيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على “فيسبوك” ان الرياح الغربية تنقلب فوق الحوض الشرقي للبحر المتوسط اعتباراً من مساء اليوم الاثنين الى جنوبية شرقية دافئة مصدرها الربع الخالي في المملكة السعودية فترفع درجات الحرارة ليوم الأربعاء وتسبب بانخفاض نسبة الرطوبة بسبب الكتل الغبارية التي ستقذفها على المنطقة مع الرياح الناشطة بنسبة تصل الى 60% من الغبار، وتستمرّ حتى صباح الخميس بحيث تتغير حركة الرياح فتصبح على الشكل التالي:

تسلك التيارات الحارة والرطبة الصاعدة من المحيط الهندي خطّاً باتجاه بحر العرب فتزداد نسبة الرطوبة ومن ثم تتجه نحو شمال المملكة السعودية والأردن ودمشق، يقابلها تيارات من البحر الأحمر رطبة تتجه نحو فلسطين والأردن سوف تصطدم برياح شمالية آتية من شرق تركيا وبحر قزوين فيتشكل منخفض جوّي مدته 3 ايام تقريباً سيشمل الأردن وفلسطين ولبنان وسوريا والعراق يتميز بما يلي:

“امطار غزيرة، عواصف رعدية وصواعق، تساقط غزير للبرَد، نشاط بسرعة الرياح خطر تشكل السيول”. اذاً استعدوا لطقس كانونيّ في اواخر نيسان .

طقس يوم الثلاثاء: دافئ وربيعي مشمس وصافي.

ينتشر الغبار في الجوّ ظهراً وترتفع نسبته يوم الأربعاء.

الحرارة على الساحل: 25 /18

في البقاع: 13/27

على الجبال 1200 متر: 12/23

الرياح: جنوبية شرقية الى شرقية في الداخل سرعتها 20 كلم في الساعة

شمالية: على الساحل السوري واللبناني والفلسطيني سرعتها 40 كلم في الساعة.

الرطوبة 30% الى 45%

الضغط الجوي 1014hpa

تنشط الرياح الجنوبية الشرقية في الأردن اعتبارا من ظهر الثلاثاء ولغاية مساء الأربعاء لتصل الى 90 كلم في الساعة الأمر الذي سيساهم بارتفاع نسبة الغبار الصحراوي في الجو بين الأردن ولبنان وسوريا.