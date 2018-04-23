طقس ربيعي مع ارتفاع بالحرارة وغبار.. ولكن في هذا الموعد سيتحوّل

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا الثلاثاء قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة، ورياح ناشطة وظهور طبقات خفيفة من الغبار احيانا خاصة في المناطق الجنوبية. وجاء في النشرة الاتي:

-الحالة العامة: طقس ربيعي يسيطر على مناطق الحوض الشرقي للمتوسط، يتحول إلى متقلب ابتداء من مساء الأربعاء.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع في درجات الحرارة، كما يتكون الضباب على المرتفعات ليلا.

الثلاثاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة، ورياح ناشطة وظهور طبقات خفيفة من الغبار احيانا خاصة في المناطق الجنوبية.

الأربعاء: غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض في درجات الحرارة ورياح ناشطة وتتساقط الأمطار ليلا في المناطق الجنوبية.

-الحرارة على الساحل من 15الى 29 درجة، فوق الجبال من 9الى 26 درجة، في الارز من 5 الى 15 درجة، في الداخل من 9الى 27 درجة.

-الرياح السطحية جنوبية غربية الى شمالية غربية، سرعتها بين 10 و35 كلم/س.

-الانقشاع جيد.

-الرطوبة النسبية على الساحل بين 35 و75 %.

-حال البحر منخفض ارتفاع الموج حرارة سطح الماء 23 درجة.

-الضغط الجوي 762 ملم زئبق.