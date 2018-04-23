قتيل.. في خلاف بين الجيران!

توفي بعد ظهر اليوم الشاب م. فروخ بعد خلاف مع جاره الذي أقدم على طعنه.

وفي التفاصيل ان خلافا فرديا وقع بين المغدور م. فروخ (40 عاما من بلدة بليدا وسكان الشرقية – قضاء النبطية) و جاره م. صالح ( 17 عاما من بلدة حبوش وسكان الشرقية) حيث يسكنان في حي الوعر في بلدة الشرقية في قضاء النبطية وأقدم الاخير على طعن فروخ بسكين، وتم نقله الى مستشفى الشيخ راغب حرب في تول، حيث ما لبث ان فارق الحياة.

وتعمل القوى الامنية على التحقيق بملابسات الحادث ، وقد تم توقيف الجاني صالح لدى شعبة المعلومات – مكتب النبطية.