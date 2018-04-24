استعدوا لمنخفض جوي آت.. الطقس سيتحول بدءا من هذا الموعد!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة (لتصبح ضمن معدلاتها) وضباب على المرتفعات ورياح ناشطة، تتساقط أمطار متفرقة خاصة في المناطق الداخلية والجنوبية مع احتمال حدوث برق ورعد.

وجاء في النشرة الاتي:

-الحالة العامة: طقس ربيعي مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى بعد ظهر يوم الأربعاء، حيث يتأثر لبنان تدريجيا بمنخفض جوي يؤدي الى طقس متقلب.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: مشمس مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة (تتخطى معدلاتها الموسمية) كما تنشط الرياح مساء في الجنوب.

الأربعاء: غائم جزئيا مع رياح ناشطة صباحا، يتحول ظهرا الى غائم مع انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة وتصبح الاجواء مساء مهيأة لتساقط أمطار متفرقة خاصة في المناطق الجنوبية والداخلية كما يتكون الضباب على المرتفعات.

الخميس: غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة (لتصبح ضمن معدلاتها) وضباب على المرتفعات ورياح ناشطة، تتساقط أمطار متفرقة خاصة في المناطق الداخلية والجنوبية مع احتمال حدوث برق ورعد.

-الرياح السطحية شمالية غربية الى شمالية شرقية، سرعتها بين 10 و35 كلم/س.

-الانقشاع جيد.

-الرطوبة النسبية على الساحل بين 40 و70%.

-حال البحر منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 23 درجة.

-الضغط الجوي 761 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 05:58 ساعة غروب الشمس 19:15