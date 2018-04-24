تدابير سير في خلدة لـ12 يومًا

ستقوم إحدى الشركات المتعهّدة جر مياه نهر الاولي، بحفر الطريق المؤدي من أمام صيدلية الوردية خلف محطة الطويل ولغاية الطريق باتجاه جسر خلدة المسلك الغربي مقابل الفاكهاني، وذلك اعتباراً من تاريخ 25/04/2018 ولمدة 12 يوماً تقريباً.

علماً بأن هذه الاعمال لن تؤدّي إلى منع المرور على المسلك المذكور، وفق ما أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان لها.

يرجى من المواطنين الكرام، أخذ العلم والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة المرور، ومنعاً للإزدحام.

المصدر: ليبانون ديبايت