مرشّح يدعي على نوال بري ووليد عبود!

تقدم المرشح على لائحة “كرامة بيروت” رجا رفيق الزهيري، بواسطة وكيله والمرشح معه على نفس اللائحة المحامي جهاد حسن مطر، بشكوى أمام النيابة العامة التمييزية ضد كل من الاعلامية نوال بري ومدير الاخبار في تلفزيون mtv وليد عبود وكل من يظهره التحقيق بجرم القدح والذم والتشهير على إثر عرض الشاشة لتقرير يسيء لسمعة المرشح الزهيري ويشهر به وذلك بعد يومين من حادثة الاعتداء عليه في الطريق الجديدة وقبل اسبوعين فقط من موعد إجراء الانتخابات في 6 ايار المقبل.

وأعلن المحامي مطر، في بيان، أن “موكله بصدد تقديم شكوى أمام لجنة الاشراف على الانتخابات بكل التجاوزات والاعتداءات المادية والمعنوية التي تعرض لها بإيعاز من جهات منافسة هو وباقي أعضاء اللائحة. وقد أحالت النيابة العامة التمييزية الشكوى الى مدعي عام جبل لبنان”.

إشارةً إلى أنّ بري كانت قد تقدّمت بواسطة وكيلها القانوني المحامي لؤي غندور بشكوى جزائية أمام المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود بحقّ رجا الزهيري.