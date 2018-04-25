غافل الموظفين واختبأ داخل سوبرماركت في الحازمية وسرقها…

بتاريخ 23/4/2018، ادعت صاحبة سوبر ماركت الساحة في محلة الحازمية لدى مخفر بعبدا في وحدة الدرك الاقليمي، ان مجهولين أقدموا ليل 22 و 23 الحالي على سرقة أموال من داخل خزنة حديدية في السوبرماركت إضافة الى اغراض وبطاقات تشريج واجهزة خلوية، وقدرت قيمة المسروقات بحوالي /21/ ألف دولار اميركي.

ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة والمتابعة الحثيثة من قبل شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي تبين :

• أنه صباح 22 الحالي دخل شخص مجهول الى السوبر ماركت المذكورة واختبأ بداخلها، وبعد مغادرة الموظفين أقدم على السرقة وغادر بعدما فتح الباب من الداخل.

– ان الشخص المذكور غادر باتجاه بلدة الزعرورية في اقليم الخروب.

وقد تمكنت قوة من هذه الشعبة من توقيفه مع شقيقه، وهما:

– ع. ج. ( مواليد عام 1998، سوري)

– ح. ج. ( مواليد عام 1991، سوري)

وبتفتيش مكان اقامتهما، عثر بحوزة الاول على حقيبة تحتوي على كمية من المسروقات ومبلغ /7/ ملايين ل.ل. و /650/ $، وعدد من بطاقات التشريج وأجهزة خلوية، ساعات يد، زجاجات عطور وبعض أدوات العدة.

وبالتحقيق معهما، اعترف الأول بارتكابه عملية السرقة من دون علم شقيقه.

والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.