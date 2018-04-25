قضية “تسليم مفتاح كسروان” تابع… الداخلية تستدعي جوان حبيش

طلب وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق من محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكّاوي استدعاء رئيس إتحاد بلديات كسروان الفتوح، رئيس بلدية جونية، جوان حبيش، على خلفية تقديمه مفتاحَ كسروان إلى المرشح في جبيل حسين زعيتر، لسؤاله عن ظروف تقديم المجسّم المفتاح، وعمّا إذا كان صدر قرار عن مجلس الاتحاد بهذا الخصوص.

وأكد المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية على أن لا علاقة لـ”لنعرات الطائفية” بالأمر، على ما تمّ التداول به في بعض وسائل الإعلام.

كما وقّع الوزير المشنوق اليوم تأنيباً لموظف (رئيس قلم) في محافظة طرابلس لمخالفته المادة 77 من قانون الانتخاب.

وأيضاً أحال الوزير المشنوق ملفاً يتعلّق برئيس بلدية في محافظة البقاع إلى الهيئة التأديبية الخاصة بالبلديات، لمخالفته القانون في أعطاء تصاريح البناء.