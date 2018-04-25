“كمين” يوقع بشاب في السفري.. وهذا ما سُلب منه

أفاد مراسل “لبنان 24” في البقاع بأنّ شخصين كانا يستقلّان سيارة جيب من نوع “انفنتي fx” (اسود ومجهول باقي المواصفات) اعترضا طريق المدعو ي.ا.ا. (سوري الجنسية)، في منطقة السفري بينما كان يقود سيارة من نوع “نيسان ساني” (لون جردوني رقم اللوحة 660751/م – مستأجرة). وقد ترجّل الرجلان من سيارتهما وفي حوزتهما أسلحة حربية من نوع “كلاشنكوف”، وسلباه سيارته ومحفظته الشخصية ومبلغاً ماليّاً قدره ست مئة وأربعون ألف ليرة لبنانية، إضافةً إلى هاتفه الخلوي (آيفون s6)، ثمّ فرّا إلى جهة مجهولة.