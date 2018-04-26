إدخال 8 طلاب الى المستشفى بسبب الفاهيتا والطاووق

أصيب 8 طلاب من مدرسة حرار الرسمية – عكار بعوارض صحية مختلفة إثر تناولهم الطعام (فاهيتا وطاووق) من أحد المطاعم التي تقدم الوجبات السريعة بجانب المدرسة، بحسب ما أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام”. وقد تم نقلهم إلى مستشفى “الحبتور” حيث خضعوا للفحوصات اللازمة، ووضعهم الصحي مستقر وعادوا إلى منازلهم.

وأوضح رئيس طبابة محافظة عكار الدكتور حسن شديد، أن “فريقًا صحيًا من الطبابة حضر إلى المستشفى المذكور إثر تبلغه بالحادثة، واطمأن من الفريق الطبي الذي أشرف على معاينة الطلاب على أوضاع المصابين الذين غادروا جميعًا المستشفى فور معاينتهم”.

وأشار شديد إلى أنه تم “أخذ عينات من الأطعمة التي تناولها الطلاب المصابون تمهيدًا لإرسالها إلى مختبر الفنار من أجل فحصها ليبنى على نتائجها المقتضى”، لافتًا إلى أن “وحدة الترصد الوبائي في وزارة الصحة على اطلاع بما حصل، وكذلك وحدة سلامة الغذاء”. وإذ طمأن شديد الى أن “لا حاجة للقلق”، منبهًا المطعم إلى “ضرورة وقف تقديم الوجبات حتى ظهور نتائج فحص العينات”.