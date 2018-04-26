الحريري يطلق تطبيقاً لـ’السيلفي’!

أطلق رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري تطبيقاً يخول له ولمناصريه تحميل صور “السيلفي” التي يلتقطها معهم خلال جولاته في مختلف المناطق. ويُعرف عن الحريري، (48 عاماً)، الذي يتزعم تيار المستقبل، شغفه بالتقاط صور “السيلفي” في لقاءاته الشعبية وخلال الاجتماعات الرسمية وسفره للمشاركة في مؤتمرات أو لقاءات خارج لبنان.

ومن بين الصور التي نشرها مؤخراً، صورة التقطها في باريس وجمعته بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والعاهل المغربي الملك محمد السادس. و كان الحريري قد نشر صوراً له على حساباته مع طلاب ومناصرين وأطفال ودبلوماسيين مع عبارة “حمِّلوا التطبيق لنتشارك صور السيلفي التي جمعتني فيكم”.

ويأتي إطلاق هذا التطبيق في وقت يغرق فيه لبنان بحمى الاستعداد للانتخابات البرلمانية. ويولي عدد كبير من المرشحين، لا سيما الشباب والوجوه الجديدة، اهتماماً خاصاً بمواقع التواصل الاجتماعي؛ للتوجه الى فئة الشباب والتفاعل معهم، بهدف كسب أصواتهم.

وفي مهرجان نظمه قطاع المرأة في التيار، الجمعة 20 نيسان 2018، في بيروت، توجه الحريري إلى آلاف النساء الحاضرات بالقول: “أنتن 6 ستة آلاف هنا تقريباً، أنا أعِدكن بأمر واحد: إذا عملنا جميعاً بشكل صحيح، فسآخذ سيلفي مع كل واحدة منكن بإذن الله”، داعياً إياهن إلى التصويت بكثافة للوائح تياره.