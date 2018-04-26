الطقس سيتحول: ضباب وأمطار وبرق ورعد.. متى ينحسر المنخفض؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم مع ضباب على المرتفعات وأمطار متفرقة مساء، من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة. وجاء في النشرة الاتي:

– الحالة العامة: منخفض جوي يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط يؤدي الى طقس متقلب في لبنان حتى مساء يوم السبت.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم اجمالا مع انخفاض بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة تشتد احيانا في المناطق الداخلية والجنوبية مع احتمال حدوث برق ورعد.

الجمعة: غائم جزئيا إلى غائم مع ضباب على المرتفعات وأمطار متفرقة مساء دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.

السبت: غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة مع ضباب على المرتفعات وأمطار صباحية متفرقة، تستمر في المناطق الجنوبية والداخلية حتى فترة بعد الظهر دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.

– الحرارة على الساحل من 17 الى 23 درجة، فوق الجبال من 11 الى 20 درجة، في الارز من 10 الى 15 درجة، في الداخل من 13 الى 26 درجة.

– الرياح السطحية جنوبية وجنوبية غربية، سرعتها بين 10 و35 كلم/س، تنشط مساء خاصة جنوب البلاد لتصل الى 50 كم/س في المناطق الشمالية.

– الانقشاع متوسط يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل بين 50 و90 %.

– حال البحر مائج حرارة سطح الماء 23 درجة.

– الضغط الجوي 759 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 05:55 ساعة غروب الشمس:19:17