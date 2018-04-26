انتشار “الجرب” في احدى المدارس في صيدا

أقفلت مدرسة عبرا الرسمية شرقي صيدا ابوابها منذ يومين بسبب انتشار مرض “الجرب” في صفوف تلامذتها واساتذتها، وفق ما أفادت قناة “الجديد”.

وناشد أهالي الطلاب وزارتي التربية والصحة التدخل لمنع تفاقم الامور، مع العلم ان المدرسة تعلّم بدوامين نهاري ومسائي.