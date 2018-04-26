بعد الجدل حولها.. تعليق المادة 49 من قانون الموازنة

أعلن المجلس الدستوري “تعليق العمل بالمادة 49 من قانون الموازنة العامة المطعون فيه، وابلاغ هذا القرار لكل من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري ونشره في الجريده الرسمية”.

ونص القرار الذي يحمل الرقم 1/2018 على ما يلي:

“المستدعون النواب: سامي الجميل، نديم الجميل، سامر سعادة، فادي الهبر، ايلي ماروني، سيرج طورسركسيان، ايلي عون، جيلبرت زوين، يوسف خليل ودوري شمعون.

إن المجلس الدستوري الملتئم في مقره بتاريخ 26/4/2018 برئاسة رئيسه عصام سليمان وحضور نائب الرئيس طارق زياده، والأعضاء أحمد تقي الدين، أنطوان مسره، أنطوان خير، زغلول عطية، توفيق سوبره، سهيل عبد الصمد، صلاح مخيبر ومحمد بسام مرتضى.

وبعد الاطلاع على ملف المراجعة والمستندات المرفقة، والرامية الى تعليق العمل بالقانون رقم 79 تاريخ 18 نيسان 2018 والمنشور في الجريدة الرسمية ملحق العدد 18 تاريخ 19 نيسان 2018، والمتعلق بالموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2018، وابطاله جزئيا أو كليا.

وسندا للمادة 19 من الدستور وللمادة 20 من القانون رقم 250/1993 وتعديلاته (انشاء المجلس الدستوري) والمادة 34 من القانون رقم 243/2000 (النظام الداخلي للمجلس الدستوري)

ومع حفظ بت مراجعة الإبطال في الشكل والأساس، وريثما يصدر القرار بشأن القانون المطعون فيه، يقرر المجلس الدستوري بالإجماع:

تعليق العمل بالمادة 49 من القانون المطعون فيه، وإبلاغ هذا القرار الى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، ونشره في الجريدة الرسمية”.

وقد وقع القرار رئيس المجلس عصام سليمان ونائبه طارق زياده والاعضاء: محمد بسام مرتضى، صلاح مخيبر، سهيل عبد الصمد، توفيق سوبره، زغلول عطيه، أنطوان خير، أنطوان مسرة وأحمد تقي الدين”.

وكانت بدأت جلسة المجلس الدستوري، صباح اليوم الخميس، بحضور 8 أعضاء لدراسة الطعن المقدم من 10 نواب في الموازنة وفي المادة 49 منها لاعتبارها مخالفة للدستور، والتي أعطت الحق للأجنبي بالحصول على الإقامة في ​لبنان​ بشروط أن يتملّك شقّة بقيمة خمسمئة ألف دولار في العاصمة بيروت.