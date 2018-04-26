جثمان شهيد الصليب الأحمر حنا لحود يصل بيروت

وصل فجر اليوم إلى بيروت جثمان المسعف اللبناني في اللجنة الدولية للصليب الأحمر حنا لحود الذي استشهد منذ أيام على حدود مدينة تعز اليمنية، أثناء تأدية واجبه الإنساني حيث تعرض موكب البعثة لهجوم من قبل مسلحين.

وكان في استقبال الجثمان في صالون الشرف في المطار سفير لبنان في اليمن ورئيس البعثة الدولية للصليب الأحمر كريستوف مارتن، مديرة المراسم في وزارة الخارجية اللبنانية السفيرة نجلا عساكر ووفدان من الصليب الأحمر في جنيف ولبنان وذووه وزملاؤه، على أن تتم مراسم الجنازة بعد غد السبت في مسقط رأسه في بريح.