ضرب وتهديد.. ماذا حصل بين سائقي الباصات على طريق طرابلس- بيروت؟

اعتصم أصحاب الباصات العمومية في ساحة النور في طرابلس، بسبب تعرضهم للضرب من قبل عدد من سائقي الباصات السورية على الطريق الدولية بين طرابلس- بيروت، بحسب ما أفاد مراسل “لبنان 24″ في الشمال.

وبحسب المراسل، حضر الى مكان الاعتصام محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا وقائد منطقة الشمال الاقليمية لقوى الامن الداخلي العقيد يوسف درويش وامر مفرزة استقصاء الشمال النقيب نبيل عوض، حيث استمعوا الى شكاوى المعتصمين الذي هددوا بدورهم بـ”اتخاذ اجراءات تصعيدية في حال لم يتم توقيف العمالة السورية في لبنان التي تغزوا الاسواق في شتى المجالات وفي جميع الاعمال والمهن”.

وأكد المعتصمون أن “السوريين ينافسونهم بارزاقهم بشكل كبير، وفي المقابل، هناك عدد كبير من الشباب اللبنانيين الذين لا يعملون”.

وختموا: “لن نتمكن من تحمل هذا الوضع وعليكم انهاء الامر بشكل فوري”.

المصدر: لبنان24