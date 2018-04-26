فيديو ينشر للمرة الأولى.. هذا ما قاله نصرالله لـ”ملاك” قبل عملية استشهادية!

في الذكرى الـ23 على تنفيذ صلاح غندور ملاك عمليةً إستشهادية في بنت جبيل، نشرت صفحة “الإعلام الحربي” على “تويتر” مشاهد قالت إنّها تُعرض للمرة الأولى، ظهر فيها الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله وهو يوجّه كلامًا لـ”ملاك”، قبل الانطلاق لتنفيذ العملية.

وقال نصرالله في الفيديو: “هذا العمل عظيم جدًا”، مضيفًا: “تاريخك يعيد تاريخ آخرين”.

وبعد ذلك، بدا ملاك وهو يتحضّر لتنفيذ عمليته.