“كلمتين ما بتعرفي تصفي عبعض”.. حرب تويترية بين ديما صادق وجيسيكا عازار!

نشرت الإعلامية ديما صادق لافتةً عبر “تويتر” كُتب عليها “حاول السوريون تقسيم لبنان، فجاء اليوم من يقسّم بلادهم”، وعلّقت عليها بالقول: “لك عّم تشمتو بشعب مات منو فوق الـ500 الف وأكتر من نصو مهجر، وجزء كبير منو فضل يحط ولادو بعبارات مهترية بالمحيط بلكي يلاقي فرصة للهرب من جحيمو؟! هيدا كمان احتفالا بذكرى انسحاب المحتل السوري؟ لك انتو شو؟ أي نوع بشر انتو؟!!!! حسبي الله ونعم الوكيل! حسبي الله ونعم الوكيل!”.

فقامت الإعلامية جيسيكا عازار بإعادة نشر تغريدة ديما صادق، وعلّقت بالقول: “نحنا نوع بشر منقول الحقيقة وما منخاف. نحنا نوع بشر حافظين تاريخنا وهاي الجملة من الثمانينيات، وهيدا اكبر دليل انو كلام بشير الجميل ما بموت مع السنين. وما في ضرورة لتغذية الحقد واتهامك لفئة كبيرة من الناس بالعنصرية. راجعي تاريخ بشير قبل ما تبهدلي الناس! مراجعة التاريخ بتفيد”.

فعادت صادق وردّت بالقول: “لك يا جيسيكا خلينا ساكتين، لك مرشحة عَل انتخابات تويت ما بتعرف تكتب وكل البلد عارف مين بيكتبلك ياهون. لك كلمتين ما بتعرفي تصفي عبعض وبدك ياني رد عليك بالتاريخ؟ لك ما ردو عليكي قبل وبخعوكي قبلي بهل موضوع، شو كان بدك بهل فوتة معي”.