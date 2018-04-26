لبنان يودّع يوم السبت شهيد الإنسانية المسعف حنا لحود

وصل جثمان المسعف اللبناني حنا لحود الى مطار بيروت عند الثانية من فجر يوم الخميس 26 نيسان 2018.

وكان في استقبال الجثمان في صالون الشرف في المطار سفير لبنان في اليمن ورئيس البعثة الدولية للصليب الأحمر كريستوف مارتن، مديرة المراسم في وزارة الخارجية اللبنانية السفيرة نجلا عساكر ووفدان من الصليب الأحمر في جنيف ولبنان وذووه وزملاؤه.

وقد نعت بلدة بريح الشوف مسقط رأسه، ابنها حنا (مسؤول في قسم الحماية في اللجنة الدولية للصليب الأحمر) الذي استشهد يوم السبت 21 نيسان، برصاص المجموعات المسلحة أثناء قيامه بعمله الإنساني مع البعثة الدولية للصليب الأحمر غرب مدينة تعز اليمنية.

يحتفل بالصلاة لراحة نفسه نهار السبت 28 نيسان الساعة الثانية بعد الظهر في كنيسة مار شربل أدونيس – زوق مصبح، ثم ينقل الجثمان الى مسقط رأسه بلدة بريح – الشوف حيث يوارى الثراء في مدافن العائلة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ويومي الأحد 29 والإثنين 30 نيسان في صالون كنيسة مار شربل أدونيس، إعتباراً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى السادسة مساء.

يذكر ان الشهيد متأهل من نائب رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في أفغانستان.

أسرة موقع “رادار سكوب” تتقدم بأحر التعازي من اللجنة الدولية للصليب الأحمر والصليب الأحمر اللبناني، واسرة الفقيد بأحر التعازي واصدق المواساة سائلين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.