لحوم فاسدة داخل مستودع في الغبيري.. و”الصحة” تطالب بإقفاله نهائياَ

صدر عن المكتب الاعلامي لوزارة الصحة العامة البيان الآتي:

بناء على اخبار ورد الى الوزارة من مخفر الغبيري في قوى الامن الداخلي عن وجود لحوم فاسدة في مستودع سميح الناطور في منطقة الغبيري جراء كشف قامت به البلدية، قام المراقبون الصحيون الثلثاء 24/4/2018 بالكشف على المستودع، فتبين صحة الاخبار ووجود لحوم فاسدة داخل المستودع، لذلك تم اقفاله بناء على قرار محافظ جبل لبنان بالشمع الاحمر.

الا انه تم كسر الاختام ليل الثلاثاء في محاولة لتهريب كمية من اللحوم الفاسدة، ولكن نجحت القوى الامنية بمنع ذلك.

بناء على ذلك، طلب وزير الصحة من النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان باقفال مستودع سميح الناطور اقفالا نهائيا واتخاذ اقسى العقوبات بحق صاحبه بسبب الاضرار الكبيرة بحق صحة المواطنين.

تجدر الاشارة، الى ان صاحب المستودع نفسه تم توقيفه وتغريمه في 30/10/2013 بسبب الاتجار باللحوم الفاسدة. كما تم توقيفه عن العمل في تشرين الثاني 2014 ثم في تشرين الاول 2015