لماذا ستُعطَّل المدارس يومين بدلاً من يوم واحد بسبب الانتخابات؟

رجّح مستشار وزير التربية ألبر شمعون بأن يكون قرار تعطيل المدارس في الرابع من أيار الصادر عن مجلس الوزراء نابعاً من خلفية تهيئة المدارس ليوم الانتخاب من الناحية اللوجيستية، ولكون لا مناسبة تربوية في هذا اليوم تستدعي التعطيل سوى ذلك.

وعن التعطيل بيوم السابع من أيار، وفق ما قرّر مجلس الوزراء، أوضح شمعون لـ”النهار”، أن الانتخابات تنتهي الأحد مساء وعملية تنظيف الصفوف واعادتها الى ما هي عليه لاستقبال التلامذة في يوم دراسي عادي، لا يمكن أن تتمّ خلال ساعات الليل القليلة، فهي تحتاج الى يوم كامل.

وفي هذا الشأن، شرحت مصادر وزارة التربية لـ”النهار ان الإجراء روتيني في كل دورة انتخابية، حيث تقام الانتخابات في المدارس، وتكون هناك حاجة لتنظيفها في اليوم التالي. وتشمل الخطوة المدارس الخاصة والرسمية، وتلك التي أقيمت فيها الانتخابات، والأخرى التي لم تستخدم لهذه الغاية.