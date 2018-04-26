منخفض البحر الأحمر يثور.. الأمطار بضيافتنا لأيام!

نشر الأب إيلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية عبر حسابه على “فيسبوك”، حالة الطقس المتوقعة في لبنان.

ولفت الى أنّ الغبار يصل الى 100% في البقاع ودمشق وستصل الأمطار بعد ظهر الخميس حتى الأحد.

وفي ما يلي الأحوال الجوية في لبنان ليوم الجمعة:

تعاني بلدان الشرق الأوسط من ثوران منخفض البحر الأحمر التي غطت قيمُه المتدنية شبه الجزيرة العربية وشمال شرق افريقيا، وقد نتج عن هذا التراجع بالضغط الجوّي، تدفقٌ للرياح الباردة من جنوب اوروبا نحو مصر وسيناء، ورياح من المحيط الهندي وبحر العرب، صعوداً الى المملكة السعودية فتحركت الرمال وشكلت عواصف رملية في المملكة السعودية والأردن وسوريا وصل تأثيرها على لبنان بفعل الرياح الجنوبية الشرقية التي ستبلغ ذروتها بين ظهر الخميس وصباح الجمعة بخاصة بين الهرمل وبعلبك وزحلة ودمشق ويبرود ومعلولا، اذ من المنتظر ان ترتفع نسبة كثافة الغبار في الجوّ الى 100% وهي نسبةٌ تليها، عادةً، درجة اولى من العاصفة الرملية، الأمر الذي سيغيب عن لبنان ويستمر في الأردن وسوريا وشمال المملكة السعودية.

تعيق نسبة الغبار في الجوّ نشاط الرطوبة التي ما زالت ضعيفة فوق لبنان، لكن مع تقدم الساعات تشتد الأمطار بعد ظهر الخميس وتستمر حتى يوم الأحد مع عواصف رعدية وتساقط للبرد، وترتكز الأمطار يوم الجمعة في الوسط اللبناني والمناطق الشمالية.

يتمدد المنخفض الجوي نحو سوريا وشمال الأردن ولبنان وتكون الأمطار غزيرة في بعض المناطق فتشكل السيول والفيضانات.