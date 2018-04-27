إجراءات أمنية مشددة قبل مباراة نهائي كأس لبنان

تحظى المبارة النهائية لكأس لبنان التي ستجمع بين العهد والنجمة في 29 من الحالي على ملعب المدينة الرياضية باهتمام كبير، وقد طالب مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية الجهاتَ الأمنية بتوفير أقصى حدود الأمن والأمان خلال المباراة ومنع أي حادث شغب يمكن أن ينعكس على الوضع العام قبل أيام على الانتخابات النيابية.

واتخذت الجهات الأمنية سلسلة من الخطوات والاجراءات المشددة التي من شأنها تحويل الحدث إلى عرس كروي مميز، والوصول بالمباراة الى بر الأمان.

ومن المنتظر أن يحضر المباراة اكثر من 40 ألف متفرج، خصوصا وأن رابطتي الجمهور في الناديين تعهدتا بلجم التهور والابتعاد عن التشجيع الذي يسيء الى الفعاليات السياسية ويوتر الوضع برمته.

ويواصل الناديان استعدادتهما للمباراة بكل جدية بحيث تابع كل طرف تدريباته المعتادة بالطريقة التي يراها مناسبة، ومن المحتمل أن يدخل كل فريق معسكر مغلق اعتبارا من اليوم لإبعاد اللاعبين عن الضغط الجماهيرية والشد العصبي.